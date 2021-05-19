Дагестан накрыло пыльной бурей вслед за другими регионами РФ. Видео

На Дагестан с севера пришла песчаная буря. МЧС призвало жителей республики сохранять спокойствие, однако опубликованные кадры непогоды этому не способствуют.

Холодный северо-западный фронт достиг Дагестана днем 19 мая, предупредили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

«Ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах — до +30…+35 градусов) произошло смещение воздушных масс, чем и вызвано явление „песчаная буря“», — пояснили в ведомстве.

Максимальная скорость ветра при этом, добавили спасатели, не превысит 18 метров в секунду. Более того, местным жителям пообещали, что «в течение полутора-двух часов ветер стихнет и уйдет в южном направлении».

«Происшествий, связанных с данным природным явлением, нет. Просим жителей республики сохранять спокойствие!» — заключили в МЧС.

В Сети уже появились кадры бушующей стихии. Из-за бури не только поднялся ветер, но и ухудшилась видимость.

От пыльной бури уже пострадала Астрахань. Накрыло и Алтайский край: водителя пришлось останавливаться на трассе, чтобы не потеряться.