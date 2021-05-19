Участок федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае 18 мая после дождя накрыла пыльная буря. Штормовой ветер сопровождался поднятыми в воздух тоннами пыли и мелкого песка. Некоторым водителям пришлось съехать с трассы, чтобы переждать бурю и не потеряться.

Синоптики предупреждали жителей региона о дожде и грозах, пишет «Бийский рабочий». Но они быстро закончились и реальную проблему составила пыльная буря. В Бийске ветер оборвал провода, в одном из дворов на улице Воинов-Интернационалистов на автомобиль упало дерево.

В Заречье из-за разгула стихии были повреждены провода электропередач и временно приостановлено движение трамваев.

За городом ветер дул еще сильнее. Из-за этого дорогу накрыло черным облаком. У очевидцев создалось впечатление, что где-то начался пожар. Тем более, что МЧС предупреждало о пожароопасной обстановке.

Видимость снизилась до нескольких метров, и осторожные водители останавливались на обочине, чтобы переждать бурю. Некоторые съехали подальше от трассы.