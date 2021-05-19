Пыльная буря парализовала Астрахань. Видео

Примерно 40 минут продолжалась 19 мая в Астрахани пыльная буря, сопровождавшаяся порывами ветра со скоростью до 20 м/с. В результате пострадали два человека. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В городе был создан оперативный штаб.

Об этом сообщило региональное МЧС. Ожидается, что ветер ослабеет до 7-12 м/с после 22:00. В это же время должны закончиться все неблагоприятные погодные явления.

«Зарегистрированы частичные отключения электроэнергии (более 300 частных домов, а также 15 многоквартирных жилых домов). Всего без электроэнергии находится около четырех тысяч жителей. В работе задействовано 40 бригад (50 единиц техники, 138 человек) от ПАО «Россети Юг Астраханьэнерго», — сообщила пресс-служба МЧС.

Паблик «Жесть Астрахани» опубликовал видео, на котором видно мужчину, упавшего во время бури вместе с балконом высотки, расположенной на улице Баумана.

Накануне стало известно, что пыльная буря накрыла трассу Р-256 «Чуйский тракт» под Барнаулом. Были порваны линии электропередач, водители машин съезжали с дороги, чтобы не попасть в аварию из-за почти нулевой видимости.