Дачникам разрешат заказывать комплексные кадастровые работы. Абрамченко объяснила, как это поможет россиянам

Российское правительство подготовило законопроект, который облегчит жизнь россиянам. Документ позволяет физическим и юридическим лицам заказывать выполнение комплексных кадастровых работ для своей недвижимости.

Как рассказали в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, нововведение должно сократить число земельных споров, снизить финансовую нагрузку на людей и положить конец ошибкам, связанным с границами участков.

Комплексные кадастровые работы позволят описать земельные участки с домами на определенной территории с помощью одного документа и одной процедуры. Все необходимые сведения нужно будет внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В действующей редакции закона «О кадастровой деятельности» такие работы можно проводить по заказу муниципальных властей и на территориях, интересных муниципалитетам. СНТ не всегда оказываются в этом списке. Поэтому дачники должны заказывать обычные кадастровые работы. Они в десять раз дороже.

Например, кадастровые работы за обычный участок на шести сотках стоит примерно 10-15 тысяч рублей. При этом средняя стоимость комплексных работ в расчете на один земельный участок составляет 1200 рублей.

«Законопроект позволит выступать заказчиками комплексных кадастровых работ юридическим или физическим лицам, в том числе членам потребительского кооператива или товарищества собственников недвижимости», — объяснили представители Абрамченко. Раньше из-за невозможности проводить комплексные кадастровые работы самостоятельно для всей территории СНТ, наведение порядка с границами превращалось в многолетнюю нерешаемую бюрократическую процедуру и затягивалось надолго. Благодаря законопроекту и физические, и юридические лица смогут системно подходить к определению характеристик объектов на одной территории, использовав один документ и одну процедуру вместо работы с каждым объектом в отдельности.

Тем временем часть москвичей из-за нерабочей недели уезжает на дачи, где проведет карантин. Однако в прошедшие выходные некоторые жители столичного региона вместо того, чтобы изолироваться, решили пожарить шашлыки вместе с друзьями на природе.

Возможно, такое времяпрепровождение заставило столичные и подмосковные власти усилить меры безопасности из-за коронавируса. С 30 марта по 5 апреля жителей обязали оставаться дома.