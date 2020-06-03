COVID-19 выявили у 432 277 россиян. Подтвержденных случаев стало на 8536 больше

В России за последние сутки коронавирус подтвердили у 8536 человек из 84 регионов страны. Из них у 38,5% не было клинических проявлений болезни. Больных COVID-19 в РФ уже 432 277.

Коронавирусная инфекция унесла жизни еще 178 россиян. Всего погибших 5215. Медики помогли 195 957 больным: к среде выписали 8972 человека. Число вылечившихся от COVID-19 превысило количество заболевших за сутки.

В Москве выявили 1842 новых случая заболевания. В Московской области их 736, у врачей в Санкт-Петербурге теперь больше на 380 пациентов с подтвержденным COVID-19. В пятерке регионов по выявленным коронавирусным пациентам остаются Свердловская и Нижегородская области.

Специалисты провели уже более 11,4 миллиона тестов на коронавирус. Только за минувшие 24 часа сделали 274 тысячи анализов, уточнили в Роспотребнадзоре. Под наблюдением врачей остаются 303 тысячи человек, у которых подозревают COVID-19.

В Московской области от коронавируса вылечилось рекордное число людей: за сутки поправились 502 человека. Их выписали после отрицательного теста на наличие инфекции. Всего с начала эпидемии в Подмосковье выздоровели 9311 пациентов.

В столице COVID-19 переболели более 90 тысяч горожан. К 3 июня выздоровевших стало больше на 385.

Правительство РФ намерено проверить соблюдение прав и интересов граждан страны во время пандемии. Специалистам предстоит проанализировать меры, которые были приняты для борьбы с COVID-19.