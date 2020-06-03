Принятые для борьбы с COVID-19 меры проверят на соблюдение прав россиян

В России проверят, соблюдались ли права и интересы граждан во время пандемии коронавируса. Для этого специалисты проанализируют принятые для борьбы с COVID-19 меры. Коснется это и Москвы.

Профессиональное мнение о нормативных актах составят юристы. Анализом они займутся вместе с представителями Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора и правительством Москвы, указано в поручении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Проанализировать <…> практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — отмечено в поручении.

Особое внимание Мишустин попросил обратить на те положения, которые «в наибольшей степени» затрагивают права и интересы россиян.

Премьер также указал на необходимость «обеспечить информационное сопровождение данной работы». Доклад по ней правительство ждет в срок до 8 июня.

На фоне пандемии коронавируса в РФ ввели ряд ограничений. Часть из них в некоторых регионах сняли. В Москве до 14 июня сохраняется режим самоизоляции, но жителям столицы разрешили гулять в определенные дни. На улицу могут выходить в том числе семьи с детьми и люди пожилого возраста.