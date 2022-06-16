facebook_pixel
    16 июня 2022, 12:36

    Аналоги импортных газированных напитков начали производить в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Компания Megapack начала производить алкогольные и безалкогольные напитки в Видном. Их стоимость будет ниже привычных брендов на 10-15%. Вкус аналогов высоко оценили эксперты.

    Аналоги импортных газированных напитков начали производить в Подмосковье

    Российская компания Megapack запустила в производство замену Coca-Cola и Fanta. Производитель заявил, что классический вкус был оценен на одном уровне с лидерами мирового рынка.

    «Расположенная в городском округе Видное компания Megapack начала выпуск газированных напитков под брендом Funky Monkey, на замену напиткам Coca-Cola и Fanta, выпускаемых американской корпорацией Coca-Cola. При этом важно, что стоимость российских аналогов будет на 10-15% ниже», — рассказал зампред Правительства области Георгий Филимонов.

    Компания начала производство напитков в алюминиевых банках. Позже газировка станет доступна в стеклянных и пластиковых бутылках.