Аналоги импортных газированных напитков начали производить в Подмосковье

Компания Megapack начала производить алкогольные и безалкогольные напитки в Видном. Их стоимость будет ниже привычных брендов на 10-15%. Вкус аналогов высоко оценили эксперты.

Российская компания Megapack запустила в производство замену Coca-Cola и Fanta. Производитель заявил, что классический вкус был оценен на одном уровне с лидерами мирового рынка.

«Расположенная в городском округе Видное компания Megapack начала выпуск газированных напитков под брендом Funky Monkey, на замену напиткам Coca-Cola и Fanta, выпускаемых американской корпорацией Coca-Cola. При этом важно, что стоимость российских аналогов будет на 10-15% ниже», — рассказал зампред Правительства области Георгий Филимонов.

Компания начала производство напитков в алюминиевых банках. Позже газировка станет доступна в стеклянных и пластиковых бутылках.