Общество 16 марта 2023, 09:43 Coca-Cola осталась лидером продаж газировки в России РБК: Coca-Cola сохранила лидерство по продажам газировки в России Unsplash

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Бренд Coca-Cola остался лидером по продаже газированных напитков в России, несмотря на заявление о приостановке производства в стране. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервисов IT-компании «Эвотор» и «Продажи.рф».

За первые два месяца 2023 года свыше трети покупателей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola», которые производит отечественный концерн Multon Partners.

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Второе место в списке занимает Coca-Cola от покинувшей российский рынок The Coca-Cola Company. При этом по сравнению с 2022 годом доля продаж упала в три раза, до 14,1%.

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Первую тройку по продажам газировки замкнул бренд «Черноголовка». Кола от компании PepsiCo заняла шестую строчку по популярности с 3,7%.

Ранее ученые предупредили, что употребление напитков со вкусом колы влияют на тестостерон и размер гениталий.

Также сообщалось, что на фоне санкций россияне резко сократили потребление газировок без сахара.