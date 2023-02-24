Здоровье 24 февраля 2023, 16:29 Ученые предупредили о влиянии Coca-Cola и Pepsi на уровень тестостерона Ученые из КНР: Coca-Cola и Pepsi увеличивают мужские яички и уровень тестостерона piqsels

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Напитки со вкусом колы повышают уровень тестостерона и увеличивают размер гениталий у самцов мышей, выяснили ученые из китайского университета Минзу. Об этом написала газета The New York Post.

Эксперимент проводился на трех группах мышей. Одной из них 15 дней подряд давали пить только воду, другой — Coca-Cola и воду, третьей — Pepsi. Тесты на грызунах включали взвешивание их яичек и взятие крови. Анализы проводились в первый, пятый, седьмой, 10-й и 15-й дни эксперимента, указано в статье.

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Вскоре было обнаружено, что у мышей, которые пили Coca-Cola или только Pepsi, произошли значительные изменения. У таких грызунов был более высокий уровень мужского гормона.

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«Употребление Coca-Cola и Pepsi-Cola может способствовать развитию яичек и повышению секреции тестостерона. Наши результаты обеспечивают научную основу для полного понимания воздействия газированных напитков и их механизма на развитие и репродуктивные функции человека», — говорится в исследовании.

При этом ученые отметили, что данные результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые показывали, что сладкие газированные напитки снижают фертильность мужчин, а не повышают ее.