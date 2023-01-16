Здоровье 16 января 2023, 09:56 Россияне на фоне санкций отказались от диетической газировки После ухода Coca-Cola и Pepsi в России сократилось потребление газировки без сахара Unsplash

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Диетическая газировка в России сдала свои позиции после того, как с рынка ушли бренды Coca-Cola и Pepsi. За год продажи упали почти на 10%, рассказал «Коммерсант».

Компания NielsenIQ выяснила, что, по данным на ноябрь, за год продажи газированных напитков без сахара сократились на 9,8%, хотя из-за роста цен производители, наоборот, заработали на 3,6% больше. Доля этого сегмента сократилась до 8,5%. Упали продажи не только диетической, но и газировки в целом. Общий оборот сократился на 1,8%, хотя и прирос в деньгах на 15,9%. До санкций рынок газировки без сахара показывал рост. С ноября 2020 года за 12 месяцев продажи увечились на 10,7%, выручка — на 19,9%. Примерно такой же рост показали газированные напитки в целом.

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Собеседник издания связал спад спроса с уходом крупных игроков после введения санкций. Coca-Cola отказалась работать в России и сконцентрировалась на выпуске напитков под брендами «Добрый» и Rich. PepsiCo перестала разливать Pepsi, Mirinda и 7Up, перешла на выпуск Evervess и «Русский дар». Сооснователь Famous Amazing Brands Антон Стельмаков объяснил, что они развивали направление диетической газировки как перспективное, вкладывали в его продвижение деньги, но потом решили сосредоточиться на самых популярных позициях.

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