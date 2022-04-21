Чубайс покинул советы директоров двух компаний

Экс-глава «Роснано» и бывший специальный представитель президента России Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе корпорации.

«Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод», — сказано в публикации.

В пресс-службе уточнили, что Чубайс вошел в состав совета директоров АФК «Система» в июне 2020 года, в состав совета директоров «Электрозавода» — в марте 2021-го.

Из состава совета директоров АФК «Система» вышел ранее занимавший должность ее председателя Владимир Евтушенков. Ранее Великобритания ввела против него санкции.

В марте текущего года президент РФ Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

После увольнения Чубайс улетел в Стамбул вместе с женой Авдотьей Смирновой.

Внеочередное общее собрание акционеров АФК «Система» состоится 19 мая 2022 года. На нем планируют утвердить количественный состав совета директоров. Собрание пройдет в форме заочного голосования.