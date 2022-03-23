Анатолий Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Также стало известно об отъезде политика из России.

Информацию подтвердили знакомые политика. Они рассказали РБК, что Чубайс улетел в Стамбул вместе с женой Авдотьей Смирновой. По их словам, он планировал вернуться в Россию.

Добровольную отставку Чубайса подтвердили собеседники Bloomberg. Такое же заявление сделали источники ТАСС из его окружения. Они сообщили, об уходе Чубайса с должности, которую занимал с 2020 года.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины. О старте действий по денацификации и демилитаризации противника объявил 24 февраля президент России Владимир Путин. Он обратился к россиянам и рассказал о причинах и целях спецоперации. По его словам, мирному населению ничего не угрожает, все удары направлены на военные объекты и локации националистов.