Путин подписал указ об увольнении Чубайса
Президент РФ Путин подписал указ об увольнении своего спецпредставителя Чубайса
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Информация появилась в Telegram-канале ТАСС.
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — констатировал представитель Кремля.
Накануне Песков заявил журналистам, что не знает причин увольнения Чубайса и удивлен ажиотажем вокруг этой новости. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Чубайс не получал зарплату в администрации президента и работал «на общественных началах». По его словам, Чубайс покинул пост по собственному желанию.
Об увольнении стало известно 23 марта. Тогда же в СМИ распространилась информация о том, что бывший специальный представитель президента России покинул страну и находится в Турции. Знакомые политика рассказали, что он улетел в Стамбул вместе с женой Авдотьей Смирновой, но планирует вернуться на родину.