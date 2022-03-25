Путин подписал указ об увольнении Чубайса

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Информация появилась в Telegram-канале ТАСС.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — констатировал представитель Кремля.

Накануне Песков заявил журналистам, что не знает причин увольнения Чубайса и удивлен ажиотажем вокруг этой новости. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что Чубайс не получал зарплату в администрации президента и работал «на общественных началах». По его словам, Чубайс покинул пост по собственному желанию.

Об увольнении стало известно 23 марта. Тогда же в СМИ распространилась информация о том, что бывший специальный представитель президента России покинул страну и находится в Турции. Знакомые политика рассказали, что он улетел в Стамбул вместе с женой Авдотьей Смирновой, но планирует вернуться на родину.