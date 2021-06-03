Чубайс озвучил способ для России остаться великой энергодержавой

Статус великой энергетической державы России поможет сохранить экспорт водорода. Действующая газотранспортная система без глубокой модернизации способна использовать 10% пропускных мощностей для его транспорта, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — сказал Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.

Чубайс отметил, что Россия имеет огромное преимущество перед другими странами, поэтому нужно немедленно действовать в этом направлении. По словам Чубайса, специалисты отрасли уверяют, что 10% пропускных мощностей действующей газотранспортной системы уже можно использовать для экспорта водорода.

В апреле Министерство энергетики заявило, что планирует через 30 лет зарабатывать на экспорте чистых видов водорода от 20 до 100 миллиардов долларов. Для реализации проектов по его производству могут быть введены специальные меры господдержки.