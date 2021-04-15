Власти России решили заработать сотни миллиардов долларов на экспорте водорода

Министерство энергетики планирует через 30 лет зарабатывать на экспорте чистых видов водорода от 20 до 100 миллиардов долларов. Для реализации проектов по его производству могут быть введены специальные меры господдержки.

«Сейчас такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики», — заявили авторы Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, копия проекта которой оказалась в распоряжении РБК.

В Минэнерго предполагают, что рынок может по масштабам сравниться с продажами нефти и газа. Россия может стать крупным поставщиком сырья, поэтому страна заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей. По планам властей, в будущем можно будет поставлять от 7,9 миллиона до 33,4 миллиона тонн водорода в зарубежные страны.

Проект концепции разработали специалисты Министерства энергетики, документ они согласовали с профильными ведомствами и компаниями. Как сообщил источник РБК, сейчас концепцию будут согласовывать с правительством.