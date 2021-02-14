Назван срок перехода самолетов на водородное топливо

Возможно, к 2035 году самолеты смогут перейти с керосина на водородное топливо. Минтранс при планировании будущих трат и строительстве объектов ориентируется на возможность появления альтернативных видов топлива. Таких, как газ или водород.

Этот вопрос ведомство прорабатывает совместно с партнерами из Минпромторга и Минэкономики.

Об этом в интервью Наиле Аскер-заде телеканале «Россия-24» сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

«Полеты [на альтернативных видах топлива] уже осуществляются на квадрокоптерах за рубежом. Используются альтернативные виды топлива для авиапромышленности. Например, вместо керосина — водородное топливо. Есть прогноз, что к 2035 году самолеты смогут летать реально на водородном топливе», — приводит его слова ТАСС.

В 2021 году на заводе ОАО «КамАЗ» разработают грузовик на 18 тонн и автобус на водородном топливе.