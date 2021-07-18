«Чтобы не отделалась». Депутат захотел обжаловать домашний арест сбившей 3 детей студентки

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн решил обратиться в прокуратуру и призвать обжаловать домашний арест девушки, которая сбила троих детей улице Авиаторов в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Сделаем все, чтобы не „отделалась“. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн.

Накануне сбившую трех детей на пешеходном переходе в Москве Валерию Башкирову отправили под домашний арест на два месяца. Основной удар машины на себя приняли дети. Всех их госпитализировали. Первым скончался пятилетний мальчик, у него был перелом основания черепа. Его доставили в медучреждение на вертолете. Вторым — трехлетний ребенок.

Сейчас врачи борются за жизнь младенца, который получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мама и бабушка, которые шли с детьми, тоже пострадали при аварии, но получили лишь легкие травмы. К месту, где произошла авария, местные жители приносят цветы и игрушки.