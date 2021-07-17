Единственная выжившая из троих детей, которых сбила на переходе москвичка, до сих пор находится в отделении нейрохирургии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Девятимесячная малышка была в коляске, когда на нее и двух ее братьев налетела машина. Все случилось на пешеходном переходе на улице Авиаторов. В первые сутки после аварии в больнице умер пятилетний мальчик — он получил перелом основания черепа и впал в кому.

17 июля стало известно, что медики не смогли спасти и его брата, которому было три года. Ребенок скончался.

У третьей пострадавшей в ДТП закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. За ее жизнь сейчас борются врачи. Мама и бабушка тоже пострадали при аварии, но получили лишь легкие травмы.

Сама 18-летняя студентка на Mazda призналась, что она за рулем сидела в телефоне и просто не увидела переходящих дорогу детей. Возбуждено уголовное дело.