Кишечная палочка, антибиотики и листерии. Что можно найти в фарше из магазина, кроме мяса

Эксперты «Росконтроля» посчитали небезопасным весь проверенный ими фарш из российских магазинов. Они исследовали семь марок, и во всех оказались нарушения, а четыре бренда вообще попали в черный список.

Эксперты проверили в лаборатории фарш торговых сетей «Ашан», «Перекресток», «Карусель», «Азбука вкуса», Selgros, «О’кей», «Мясновъ».

«Ни один фарш нельзя рекомендовать к покупке. Единственный образец, в котором не были найдены ни микробы, ни антибиотики — из „Перекрестка“. Но и он попал в список товаров с замечаниями из-за явных признаков недоброкачественности. Там же оказался фарш, купленный в магазинах Selgros и „Ашан“, в котором качественным методом были обнаружены антибиотики», — отметили в пресс-службе «Росконтроля».

В фарше марок «Ашан», «Азбука вкуса», Selgros, «О’кей», «Мясновъ» нашли антибиотики. В «Росконтроле» отметили, что животным могут давать антибиотики, если они заболели, но перед убоем производитель должен подождать, пока следы лекарства исчезнут. Если необходимое время не выдержано, следы антибиотика попадают в фарш.

Кроме антибиотиков, фарш из магазина оказался богат на микробы. В продукции марок «Карусель» и «О’кей» во много раз превышен допустимый уровень мезофильной микрофлоры. Бактерии группы кишечной палочки нашли в фарше из «О’кей» и «Мяснова». В продукции «Азбуки вкуса» оказались листерии.

В некоторых образцах нашлись и консерванты. Например, в фарше марок «Карусель» и «О’кей» присутствуют сорбиновая и бензойная кислота.

Фарш магазинов «Карусель», «О’кей», «Мясновъ» и «Перекресток» не устроил экспертов неприятным запахом, который не должен исходить из мясного изделия, и серым цветом.

Несмотря на то, что именно состав фарша обычно критикуют потребители, по этому показателю у покупного продукта оказалось все вполне нормально. Исключение — для одного случая. Довольно много жировой ткани нашли в фарше магазина «Мясновъ», а еще там самая высокая массовая доля аминокислоты оксипролина, что говорит о невысоком качестве мяса.