В сосисках нашли крахмал, хрящи и сою

Ее специалисты проверили качество сосисок от нескольких производителей. В частности сосиски «Говяжьи» от ООО «Петровские деликатесы» помимо мяса содержали крахмал и изолят соевого белка. Также в них нашли мелкие частицы хрящей и костей.

В сосисках «Молочных» от Малаховского мясокомбината обнаружили клетчатку и стабилизатор каррагинан, получаемый из красных морских водорослей.

По словам диетолога Андрея Бобровского, эксперименты с составом мясных продуктов могут вызвать аллергическую реакцию. Самая серьезная из них — отек Квинке, который развивается очень быстро. Без оказания помощи человек может умереть в течение 20 минут. В других случаях у аллергиков может появиться насморк и резь в глазах, покраснения на коже.