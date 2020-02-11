В сосисках нашли крахмал, хрящи и сою
Сосиски, даже сделанные по ГОСТу, едва ли можно назвать здоровой пищей. В них содержится до 30% жира при избытке соли. Кроме того, производители добавляют в фарш соевый белок, крахмал, различные загустители и порой перемалывают хрящи вместе с мясом, выяснила организация «Общественный контроль».
Ее специалисты проверили качество сосисок от нескольких производителей. В частности сосиски «Говяжьи» от ООО «Петровские деликатесы» помимо мяса содержали крахмал и изолят соевого белка. Также в них нашли мелкие частицы хрящей и костей.
В сосисках «Молочных» от Малаховского мясокомбината обнаружили клетчатку и стабилизатор каррагинан, получаемый из красных морских водорослей.
По словам диетолога Андрея Бобровского, эксперименты с составом мясных продуктов могут вызвать аллергическую реакцию. Самая серьезная из них — отек Квинке, который развивается очень быстро. Без оказания помощи человек может умереть в течение 20 минут. В других случаях у аллергиков может появиться насморк и резь в глазах, покраснения на коже.