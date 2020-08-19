Число жертв коронавируса в России приблизилось к 16 тысячам

В России за сутки подтвердили 4828 случаев COVID-19 у жителей 85 регионов. Часть из них — 25,5% — переносит инфекцию бессимптомно. С начала эпидемии коронавирус выявили у 937 321 нашего соотечественника.

Болезнь удалось победить 749 423 россиянам. За последние 24 часа выздоровевших стало на 6795 больше. Врачи не смогли помочь 117 пациентам. COVID-19 унес жизни уже 15 989 человек.

В Москве зафиксировали 691 новый случай коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург, где ковид-положительными оказались 162 человека. В Подмосковье стало на 151 пациента с COVID-19 больше, в Свердловской области — на 147, В Нижегородской — на 138.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Российские специалисты провели более 33,2 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. В Роспотребнадзоре уточнили, что за сутки сделано 248 тысячи тестов. Под наблюдением медиков из-за подозрений на коронавирус остается 222 601 россиянин.

Специалисты компании Group-IB предупредили о возможной активизации мошенников после старта массовой вакцинации населения РФ от COVID-19. Начать ее планируют через месяц.

Во всем мире подтвердили свыше 22 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В США, Бразилии и Индии их больше всего.