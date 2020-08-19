Зараженных коронавирусом в мире стало больше 22 миллионов

Число выявленных случаев COVID-19 в мире продолжает расти. Коронавирусную инфекцию подхватили уже более 22 миллионов человек. В США подтвержденных заражений по-прежнему больше всего.

Наличие коронавируса зафиксировали у 22 058 697 жителей планеты. Обновленные данные привел университет Джонса Хопкинса.

В Соединенных Штатах COVID-19 выявили у 5 481 795 человек. На втором месте по этому показателю находится Бразилия, где 3 407 354 заболевших. Замыкает тройку Индия с 2 702 742 инфицированными.

Россия, подсчитали специалисты, оказалась на четвертой строке. По сведениями организации, в нашей стране 930 276 заразившихся. Официальные данные российской статистики говорят о 932 493 россиянах, у которых подтвердили COVID-19.

Смертей из-за коронавируса в мире уже 779 533. Больше всего погибших среди американцев — 171 799 человек. Следом идут Бразилия (109 888 летальных исходов) и Мексика (57 774).

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал COVID-19 одним из самых тяжелых вызовов. По его мнению, ситуацию с пандемией усугубил «национализм в сфере поставок».