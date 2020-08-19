Россиян предупредили о возможном всплеске мошенничества в Сети после начала вакцинации от COVID-19

Старт вакцинации от коронавируса в России может повлечь за собой всплеск мошенничества. Киберперступники уже готовятся к моменту, когда вероятность успешной аферы возрастет.

Специалисты компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, обнаружили в российском сегменте интернета около 20 подозрительных сайтов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Всей найденные экспертами ресурсы оказались «спящими». В их названии упоминается вакцина от COVID-19.

Первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрировал Минздрав. Массово прививать россиян планируют начать через месяц. К этому времени должны произвести достаточное количество препарата.

В декабре 2020 года на мировом рынке ожидают поступления китайской вакцины от COVID-19. Ее разработали в корпорации Sinopharm. Ориентировочная стоимость препарата равняется порядка 150 долларам.