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    19 августа 2020, 05:57

    Россиян предупредили о возможном всплеске мошенничества в Сети после начала вакцинации от COVID-19

    Александра Ломейко

    Старт вакцинации от коронавируса в России может повлечь за собой всплеск мошенничества. Киберперступники уже готовятся к моменту, когда вероятность успешной аферы возрастет.

    Специалисты компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, обнаружили в российском сегменте интернета около 20 подозрительных сайтов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Всей найденные экспертами ресурсы оказались «спящими». В их названии упоминается вакцина от COVID-19.

    Первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), уже зарегистрировал Минздрав. Массово прививать россиян планируют начать через месяц. К этому времени должны произвести достаточное количество препарата.

    В декабре 2020 года на мировом рынке ожидают поступления китайской вакцины от COVID-19. Ее разработали в корпорации Sinopharm. Ориентировочная стоимость препарата равняется порядка 150 долларам.

    Новости SMI.FM