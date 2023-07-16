Общество 16 июля 2023, 16:05 Число заразившихся корью в Пензенской области достигло почти 70 человек Минздрав: в Пензенской области число заразившихся корью достигло 69 человек РИА «Новости»

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Вспышка кори началась в Пензенской области. Число людей с подозрением на заболевание достигло 69 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, написал ТАСС. Большинство заразившихся — дети.

«В Пензенской области с подозрением на корь выявлены 69 человек, из них детей — 61, взрослых — восемь. Подтвержденных случаев — 67», — передали в министерстве.

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В больницах сейчас находятся 27 пациентов. Еще 21 человек лечится в домашних условиях.

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева заявила, что о стабилизации ситуации говорить пока рано, но все под контролем. За всеми заразившимися наблюдают врачи.

Случаи заболевания обнаружили в Средней Елюзани, Кузнецке, Неверкине, Пензе и Шемышейке. По информации Минздрава, заболеваемость корью находится на пике.

Ранее первый случай заболевания выявили на Сахалине. Вирус выявили у двухлетнего ребенка, который ранее не был привит от кори. Маленького пациента лечат в стационаре.