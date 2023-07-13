Здоровье 13 июля 2023, 22:29 Число заразившихся корью выросло до 64 в Пензенской области Минздрав Пензенской области: число заразившихся корью выросло до 64 в селе Средняя Елюзань Freepik

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Число заражений корью в селе Средняя Елюзань Пензенской области за сутки увеличилось с 46 до 64. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региону в Telegtam-канале.

В посте сказано, что на лечение в стационар отправили 32 человека, еще 18 больных получают помощь амбулаторно, 14 пациентов выздоровели.

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«Помимо Средней Елюзани случаи заболевания отмечаются в Кузнецке, Неверкино, Пензе и Шемышейке», — сказано в сообщении.

О первых случаях заболевания в селе стало известно еще в конце июня. Администрация региона приняла решение ввести карантин. По информации Минздрава, обстановка с заболеваемостью корью находится на пике.

Корь — вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Источникам болезни может служить больной пациент.

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