Общество 12 июля 2023, 10:38 Первый случай заболевания корью выявили на Сахалине Роспотребнадзор: на Сахалине выявили первый случай заболевания корью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первый случай заболевания корью зафиксировали на Сахалине. Об это сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

В ведомстве передали, что опасный вирус диагностировали у двухлетнего ребенка, который прибыл на территорию области из региона, где ситуация с заболеваемостью не является благоприятной.

Реклама

Несовершеннолетний не был привит от кори. Маленького пациента лечат в стационаре. Специалисты Роспотребнадзора области приняли меры по противоэпидемической защите населения.

«В случае появления признаков инфекционного заболевания не занимайтесь самолечением», — предупредили в ведомстве.

Необходимо обратиться за помощью к врачам. Тем, кто находится в контакте с больным корью тоже необходимо сообщить об этом в медучреждение. Быть особенно внимательными к своему здоровью необходимо пассажирам, которые прибыли на территорию Сахалинской области 29 июня рейсом № 1742 из Москвы.

Ранее очаг заболевания корью выявили в Курской области. Все заразившиеся не были не привиты от инфекции. Заболевших доставили в больницу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ограничительных мер из-за распространения кори в России вводить не собираются. Все меры реагирования в регионах «давно хорошо прописаны» и известны. В первую очередь речь идет об «иммунизации контактных в очаге».