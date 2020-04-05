Число зараженных коронавирусом в Крыму выросло до 20 человек

За последние сутки в Крыму зафиксировали еще два случая заражения 2019-nCoV. Общее число инфицированных в регионе достигло 20.

«Эти сутки не такие хорошие были, как предыдущие. У нас два заболевших. Это члены семьи одного из последних заразившихся, который приехал из Москвы. Посторонних, других случаев, к счастью, на сегодня нет. Ситуация динамично развивается», — приводит РИА «Новости» слова главы Крыма Сергея Аксенова на заседании республиканского оперштаба.

Начальник крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что оба новых случая заражения выявили в Симферопольском районе. Инфицированных уже изолировали в больнице. За ними наблюдают медики. Специалисты установили круг контактов зараженных — это шесть человек. Медики сейчас наблюдают и за ними.

Ранее Аксенов заявил, что закрывать Крымский мост из-за пандемии пока не собирается. На подъезде к переправе установили КПП для досмотра машин.

По официальным данным, в России зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом. В дополнение к этому в Москве за минувшие сутки выявили 536 инфицированных.