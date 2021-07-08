Число выявленных в России случаев COVID-19 превысило 5,7 миллиона

Российские медики в течение суток выявили 24 818 новых случаев ковида в 85 регионах страны. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5 707 452. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 734 человека. За весь период пандемии ковид унес 140 775 жизней. За 24 часа выздоровели 21 336 человек. Всего — 5 143 255.

За день в Москве выявили еще 6040 новых случаев заболевания, в Московской области — 2581, в Санкт-Петербурге — 1937. Эпидемическая обстановка в этих трех регионах остается наиболее сложной.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 9 237 912 ПЦР-теста. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом в России резко ухудшилась в начале лета. Руководство на местах начало вводить новые ограничения, чтобы остановить стремительное распространение SARS-CoV-2. Первыми решение о жестких мерах приняли столичные власти. 8 июля к субъектам, которые ввели очередные ограничения, присоединилась Волгоградская область. Ранее премьер-министр Татьяна Голикова на совещании с российским лидером Владимиром Путиным сообщила, что вакцинацию от SARS-CoV-2 коронавируса первым компонентом препарата уже прошли почти 27 миллионов соотечественников.