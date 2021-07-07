Вакцинацию от коронавируса первым компонентом уже прошли почти 27 миллионов россиян. Из них 18,5 миллиона сделали оба укола. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«За последнюю неделю темпы вакцинации в среднем по РФ возросли уже более чем 1,8 раза. Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 миллионов человек, из них получили оба компонента 18,5 миллиона человек», — рассказала заместитель председателя правительства. Ее слова приводит РИА «Новости».

Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в стране достаточно напряженной и призвала регионы вводить ковидные ограничения. По ее словам, масочный режим в России никто не отменял. Эта мера по борьбе с пандемией сохраняется во всей стране.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале июня. Число умерших от ковида 7 июня превысило 140 тысяч человек. За сутки медики выявили 23 962 новых случая болезни в 85 регионах. За всю пандемию в стране зафиксировали 5 682 634 случая заражения коронавирусом.