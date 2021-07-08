Новые ковидные ограничения ввели в Волгоградской области

Власти Волгоградской области из-за ситуации с коронавирусом закрыли фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. Ресторанам запретили принимать посетителей по ночам. Об этом сообщил сайт областной администрации.

«После 12 июля зонами свободными от COVID-19 с возможностью продолжения работы в круглосуточном режиме или без введения дополнительных ограничений станут те заведения, где не менее 60% от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли COVID-19 с документальным подтверждением наличия антител», — говорится в сообщении сайта.

В региональной управе отметили, что при соблюдении этих условий театры, кафе, бары, концертные площадки и музеи будут работать без ограничений. Посетителям придется на входе показать сертификат о вакцинации от коронавируса с QR-кодом, документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител или справку о выздоровлении от ковида.

Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России. Первой новые ковидные меры ввела Москва. Накануне премьер-министр Татьяна Голикова на совещании с главой Российского государства Владимиром Путиным сообщила, что вакцинацию от SARS-CoV-2 первым компонентом уже прошли почти 27 миллионов россиян.