Число случаев коронавируса в Подмосковье выросло до 35

Новые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Московской области. Общее число инфицированных выросло до 35. Сейчас всем пациентам оказывают необходимую помощь врачи.

«В Московской области подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусом», — сообщил Мособлштаб.

Всех заразившихся разместили в специальных боксах под постоянным наблюдением врачей. Медики уже определили людей, с которыми контактировали инфицированные. Их тоже ждут обследования.

Также уже выяснили, какими рейсами заразившиеся коронавирусом прилетели в Москву.

Источник фото: Мособлштаб

Если вы прибыли на одном из перечисленных рейсов, то необходимо вызвать на дом врача. Сделать это можно по номеру 112, на портале госуслуг или по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел в области режим повышенной готовности из-за распространения инфекции. Все массовые мероприятия отменены, школьники уходят на трехнедельные каникулы, а студенты и сотрудники компаний — на удаленную учебу и работу. При этом жителям пообещали оказать всяческую помощь во время пандемии.

По состоянию на 20 марта в России насчитывалось 253 случая заболевания COVID-19. В мире этот показатель перевалил за отметку в 284 тысячи человек.