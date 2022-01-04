Число преступлений из-за фиктивных регистраций мигрантов сократилось в России

Число связанных с фиктивной регистрацией мигрантов преступлений сократилось за 11 месяцев 2021 года почти на 16% по сравнению с 2020-м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В пресс-центре отметили, что за указанный период было выявлено больше 27 тысяч преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ.

«В сравнении с показателем за январь–ноябрь 2020 года наблюдается снижение на 15,8%», — привело агентство сообщения пресс-центра.

Согласно законодательству, за фиктивную регистрация мигрантов может грозить штрафная санкция в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а также до трех лет лишения свободы.

На прошлой неделе появились сообщения, что в Екатеринбурге неизвестные выбросили в мусорку документы мигрантов. Там нашли разрешения на работу на территории России, выданные иностранным гражданам. По версии МВД, выбросить документы могли либо сами мигранты, либо их работодатели, поскольку срок действия этих разрешений на работу уже истек.

С 1 января иностранцев, которые незаконно работают на территории РФ, будут массово выдворять из России. Рублем накажут тех, кто предоставляет им рабочие места. И речь идет не только о нелегалах на стройках. Пострадают и модные нынче зарубежные няни и репетиторы.