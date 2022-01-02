Разбросанные на улице документы мигрантов нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные выбросили в мусорку документы мигрантов. Там нашли разрешения на работу в РФ, выданные иностранным гражданам, сообщило Ura.ru.

Об этом рассказали подписчики «Типичного Екатеринбурга». Отмечается, что документы нашли около отдела полиции на пересечении улиц Предельной и Городской.

По версии МВД, выбросить документы могли либо сами мигранты, либо их работодатели, так как срок действия этих разрешений на работу уже истек.

Ранее стало известно, что с 1 января иностранцев, которые незаконно работают на территории РФ, будут массово выдворять из России без права въехать обратно. А тем, кто предоставляет им рабочие места, будут грозить штрафы.