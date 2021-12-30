Под угрозой даже репетиторы и няни. Иностранцам с 1 января может грозить выдворение из России

Иностранцев, которые незаконно работают на территории РФ, будут массово выдворять из России с 1 января. Тех же, кто предоставляет им рабочие места, накажут рублем. И речь идет не только о нелегалах на стройках. Пострадают и модные нынче зарубежные няни и репетиторы.

Выдворить без права вернуться

Иностранные граждане с 1 января могут быть выдворены из России без права въехать обратно. Так власти будут наказывать тех, кто незаконно работает в стране. При этом пострадать могут и работодатели. За привлечение таких сотрудников им грозит штраф на сумму до 800 тысяч рублей — за каждого человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«С 1 января <…> за незаконное осуществление трудовой деятельности, помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей), к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тысяч рублей) за каждого такого работника», — заявили в пресс-центре.

Почему оформить документы нужно в 2021?

Работодателям, которые сотрудничают с иностранными гражданами, нужно оформить с работниками трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД России. Есть те, у кого нет разрешения на привлечение иностранных сотрудников. Таким гражданам стоит обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию.

Дело в том, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, которые позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус, чтобы на законных основаниях трудиться в РФ без выезда из нее.

«В этой связи МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел», — подчеркнули в пресс-центре.

При этом граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. Что же касается граждан государств — членов Евразийского экономического союза, они могут заключить необходимые договоры независимо от цели въезда на территорию РФ.

Опасность для нянь

Нововведение коснется не только нелегальных работников на стройках, но и не законно осуществляющих свою деятельность иностранных нянь и репетиторов. Последние стали особо популярные последнее время в России. Правда, пока речь идет только о компаниях, а не о частных лицах. Но в будущем могут пострадать и отдельные граждане. Об этом «360» рассказал руководитель Информационного Центра по контролю за нелегальной миграцией города Москвы Александр Дягилев.

«Со временем, думаю, будут наказывать и отдельных граждан, которые привлекают к незаконному труду тех же репетиторов. <…> Здесь все возможно, только должны ловить за руку. Если будет какая-то кампания, будут ловить прямо на детских площадках, думаю», — пояснил Дягилев.

Няни и репетиторы действительно попадают под этот закон. Об этом рассказал миграционный юрист Насим Абдуллаев. По его словам, выдворять иностранцев, которые незаконно работают в РФ, уже начали. По данным юриста, страну покинули уже более трех тысяч человек.