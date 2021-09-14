Число потерявших надежду найти работу россиян снизилось практически вдвое

В России снизилось количество людей, которые отчаялись найти работу. Их число во втором квартале снизилось до 389 тысяч человек. За такой же период прошлого года безнадежных безработных насчитывалось 629 тысяч.

По данным Росстата, которые оказались в распоряжении RТ, среди отчаявшихся лидируют Дагестан — 71 тысяча, Алтайский край — 22 тысячи, Волгоградская область — 18 тысяч, Башкортостан — 15 тысяч и Ростовская область — 13 тысяч.

Побороть в людях разочарование найти работу смогли Тульская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Чечня и Кировская область.

Росстат при исследовании определил, что люди, которые готовы в любой момент приступить к работе, не искали вакансии по нескольким причинам: прежний неудачный опыт найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам, отсутствие работы в данной местности, возраст.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал RT, что улучшение статистики можно объяснить выходом России из коронавирусного периода застоя.

«Это влияет на то, что стали образовываться рабочие места. Стал приходить в состояние более активного действия малый бизнес. Были сообщения о том, что люди стали более активно регистрироваться в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей», — сказал эксперт.