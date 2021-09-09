Спикер Совфеда Матвиенко предложила создать школу по подготовке специалистов для социальной сферы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать школу социального лидерства. В ней будут готовить кадры для социальной сферы.

Она отметила, что в регионах нехватка современных специалистов в социальной сфере. Для этого она предложила создать специальную школу, где будут готовить такие кадры. Об этом Валентина Матвиенко заявила на IV форуме социальных инноваций регионов.

«Нам как воздух нужна школа социального лидерства — стройная и эффективно работающая система, которая будет готовить кадры для всего спектра социальных отраслей», — сказала она.

Предложение о создании школы социального лидерства она предложила закрепить в итоговой резолюции форума.

Во время выступления Валентина Матвиенко отметила, что выпускники школы смогут работать, например, как социальные менеджеры. Они будут на местах взаимодействовать с людьми, столкнувшимися с безработицей, помогать при помощи индивидуального подхода.

Также сенатор напомнила, что в России существует проект «Лидеры России», где она выступает наставником. Она считает, что такой формат необходимо развивать, в том числе с учетом меняющихся потребностей социальной сферы.