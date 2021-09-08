Безработным россиянам выплатят пособие во время переобучения

Во время переобучение россиянам, которых официально признали безработными и направили на курсы, будут выплачивать пособие. Положение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«За безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице», — сообщается в подписанном положении, опубликованном на сайте правительства.

До этого во время переобучения выплаты россиянам не предусматривались. Кроме того, власти сократили срок принятия решения о направлении безработного на переподготовку или об отказе в этом. Сейчас службы занятости должны рассмотреть заявление в течение семи дней. Раньше на это отводилось 15 рабочих дней.

В начале осени эксперты Росстата рассказали, что уровень безработицы уменьшился в июле до 4,5%. Такой показатель оказался ниже допандемийных значений марта 2020 года. Всего в тот момент в России насчитывалось 3,485 миллиона безработных. В июле 2021 года таких людей было 3,430 миллиона человек. К концу июля 2021 года насчитывалось 1,3 миллиона россиян, которые не работали.