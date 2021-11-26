Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» выросло до 63

Число пострадавших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 63. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Виталий Херасков.

По его словам, в больницах находятся 50 человек, еще 13 получают помощь медиков амбулаторно. Херасков подчеркнул, что среди тех, кто был госпитализирован, тяжелых пациентов нет, но есть случаи средней степени тяжести, сообщил «Интерфакс».

«Динамика у всех на утро сегодняшнего дня положительная. У тех, кто в реанимации, тоже положительная. Опасений за их жизни у нас нет», — уточнил Херасков.

Погибшими после аварии были признаны 52 человека: 46 горняков и шесть спасателей. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что с родственниками жертв аварии идет работа. Он пообещал, что правительство области сделает все возможное для оказания помощи их семьям и тем, кто находится на лечении. Им выделят компенсации из федерального, областного и местного бюджетов, а также от предприятия.

Глава региона добавил, что риска для жизни госпитализированных после ЧП людей нет, за ночь их состояние не изменилось в худшую сторону.

Сейчас в шахте «Листвяжная» идут работы по инертизации выработок отработанного пространства лавы. Вечером должно начаться бурение скважин над предполагаемым очагом, где произошел взрыв. Через отверстия туда направят инертную пену для тушения возможных очагов пожара и охлаждения выработок.