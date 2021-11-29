Половину пострадавших после взрыва на «Листвяжной» выпишут из больниц до конца дня

До конца дня из больниц выпишут 40 человек, которых госпитализировали из-за взрыва метана на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«83 человека находятся у нас в больницах на сегодняшний день, из них было четверо тяжелых, сегодня переквалифицировано — двое тяжелых. Сегодня 40 человек к выписке (подготовили —прим. ред.), до конца дня выписка эта будет продолжаться», — сказал Цивилев, его процитировало РИА «Новости».

На шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области утром 25 ноября началось задымление. В тот момент под землей находились 285 человек — большинство удалось оперативно вывести наружу. За остальными стали спускаться горноспасатели, однако их отозвали из-за угрозы взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за метана. В результате погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 92 человека пострадали, в их числе 35 горноспасателей.

После ЧП создали горячую линию для информирования о нарушениях на шахтах. Жителям предложили анонимно сообщать обо всех нарушениях. Следователи уже возбудили уголовные дела, на 31 шахте региона прошли проверки — в результате выявили более 400 нарушений.