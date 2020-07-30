Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 834 тысячи

К концу июля число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 834 499. За сутки инфекцию подтвердили у 5509 жителей из 84 регионов страны. Из них 24,7% переносят COVID-19 без клинических симптомов.

Врачи помогли уже 629 655 пациентам. За последние 24 часа медики отпустили домой 9322 человек, которые вылечились от COVID-19. С начала эпидемии от коронавирусной инфекции скончались 13 802 россиянина (+129 за сутки).

В Москве коронавирус подтвердили у 678 человек. На втором месте по выявленным случаям COVID-19 — Свердловская область, где 215 новых больных. Ханты-Мансийский автономный округ замыкает тройку регионов по этому показателю — 172 положительных теста на коронавирус за сутки. В Санкт-Петербурге стало на 162 COVID-пациента больше, в Нижегородской области — на 158.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 30 июля, уточнили в Роспотребнадзоре, в стране провели более 27,8 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за день сделано 288 тысяч анализов.

Медики наблюдают за состоянием 261 694 наших соотечественников, у которых коронавирус пока не подтвердился.

Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 полностью разрушается в воде за 72 часа. Нежизнеспособными при комнатной температуре становятся 90% частиц вируса. Почти все они — 99,9% — погибают за трое суток.

Во всем мире COVID-19 подхватили уже 17 миллионов человек. За период пандемии выздоровели 9 948 163 инфицированных, скончались — 667 011.