Ученые выяснили, за какое время коронавирус погибает в воде

Ученые смогли определить время, за которое частицы коронавируса почти полностью разрушаются в воде. На это понадобится 72 часа.

Специалисты научного центра «Вектор» провели исследования по выживаемости COVID-19 в воде. 90% частиц вируса становятся нежизнеспособными через 24 часа после помещения в воду комнатной температуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. 99,9% частиц коронавируса погибает за 72 часа.

Кроме того, вирус не может размножаться как в соленой, так и в пресной воде. При этом в течение некоторого времени он все еще активен. Зато при кипячении частицы COVID-19 погибают мгновенно, как и многие другие вирусы. Также разрушительно на него действует хлорирование воды.

Ранее о неспособности коронавируса размножаться в природных водоемах заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. По ее словам, ученые провели множество тестов перед началом купального сезона, чтобы удостовериться в том, что на курортах можно безопасно отдыхать.