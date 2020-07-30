Коронавирусом заразились более 17 миллионов человек во всем мире

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в мире достигло 17 миллионов. При этом скончалось от инфекции 667 011 человек.

За весь период пандемии COVID-19 выздоровели 9 948 163 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса усиливается и ускоряется. За последние полтора месяца COVID-19 заразилось столько же людей, сколько за все время до этого. На этой неделе будет созвано заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для обновленной оценки пандемии коронавируса.

Также стало известно, за какое время частицы вируса погибают в воде комнатной температуры. Для полного уничтожения необходимо полтора суток — 72 часа. Но уже за 24 часа нежизнеспособными становятся 90% частиц коронавируса. При кипячении или хлорировании воды вирус погибает еще быстрее. При этом в естественных водоемах, неважно, соленых или пресных, коронавирус сразу теряет способность размножаться.