Число подтвержденных случаев COVID-19 в России приблизилось к 800 тысячам

В России выявили 5848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них многие — 27,7% — протекают без клинических проявлений болезни. Общее число случаев COVID-19 в стране теперь больше 790 000.

С начала эпидемии в РФ зафиксировали 795 038 случаев инфицирования. Выздороветь смогли 580 330 человек. За последние 24 часа выписались еще 8277 пациентов. Количество смертей из-за COVID-19 приблизилось к 13 000 — скончались 12892 россиянина (+147 за сутки).

Источник фото: телеканал «360»

На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в стране сделали более 26 миллионов тестов на коронавирус. За день проведено 296 тысяч исследований. Врачи наблюдают за состоянием 267 315 пациентов, у которых инфекцию пока не подтвердили.

В Московской области на 23 июля сделано 1 335 865 анализов на коронавирус. Пробы в том числе брали у людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Тесты на COVID-19 проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. При желании обследование можно пройти в частных клиниках.

В России появился ресурс для научных публикаций, посвященных проблеме SARS-CoV-2. Он создан для того, чтобы сделать исследования по COVID-19 более открытыми и расширить сотрудничество между учеными разных стран.

На портале, к примеру, могла бы появиться статья об ученых Колумбийского университета Нью-Йорка, разработавших смертельную для коронавируса смесь антител.