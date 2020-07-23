Сайт научных публикаций по COVID-19 запустили в России

В России появился портал для научных публикаций о COVID-19. Его создали, чтобы в том числе «повысить открытость и доступность результатов исследований» по коронавирусу.

Ресурс запустил Роспотребнадзор, разместив информацию о нем на своем сайте. Благодаря ему научное сообщество сможет ознакомиться с работами по вопросам «эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики» SARS-CoV-2.

Площадка COVID-19 Preprints призвана не только сделать исследования по коронавирусу более доступными для широкой аудитории, но и «расширить сотрудничество между учеными, информировать о результатах исследований».

Размещать свои статьи, как на английском, так и на русском языках, смогут отечественные и зарубежные авторы. В том числе исследователи из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Публикация материалов на портале, подчеркнули в ведомстве, привлечет к материалу дополнительных экспертов — она возможна в одно и то же время с отправкой текстов в специализированный журнал. Это лишь повысит качество статьи: публичные комментарии специалистов позволят ее быстро доработать.

По последним данным, в России подтвердили 789 190 случаев COVID-19. Выздоровели с начала эпидемии 572 053 россиянина, скончались — 12 745.