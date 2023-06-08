Мир 08 июня 2023, 18:20 ВОЗ пообещала дополнительную помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС Гебрейесус: ВОЗ окажет в ближайшие дни доппомощь в связи с разрушением Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения в ближайшее время организует поставку дополнительных материалов для расширения доступа к услугам охраны здоровья. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова привел ТАСС.

«ВОЗ поспешила поддержать власти и работников здравоохранения в профилактических мерах против передающихся через воду болезней, и в улучшении эпиднадзора за ними», — сказал Гебрейесус.

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Сотрудники ВОЗ предоставляют помощь в предотвращении передающихся через воду заболеваний в связи с разрушением Каховской ГЭС. По словам Гебрейесуса, они уже «работают на месте».

Гендиректор добавил, что нельзя недооценивать «последствия разрушения Каховской ГЭС для санитарии и здравоохранения региона». Специалисты организации ведут «постоянную оценку медицинских потребностей для поддержки пострадавших».

ООН ранее пообещала оказать помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС районам. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что повреждение Каховской ГЭС является гуманитарной и экологической катастрофой.