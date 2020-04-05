Число оказавшихся под наблюдением врачей из-за коронавируса снизилось в России
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 401 808 человек, по состоянию на 04 апреля 2020 года под контролем остаются 198 124 человека», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Специалисты провели уже более 699 тысяч тестов на выявление инфекции. Для тех, кто не может жить в изоляции, власти страны предусмотрели 414 обсерваторов на 28 376 мест.
«Из них развернуто 196 обсерваторов на 16 830 мест, где размещено 2 642 человек», — отмечает ведомство.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 апреля, под контролем врачей было 205 612 человек, находящихся в группе риска заражения коронавирусом.
Согласно последним данным, в России насчитывается 4731 пациент, заболевший COVID-19. Полностью побороть инфекцию смогли уже 333 человека. Зафиксировано 43 случая смерти от коронавируса.