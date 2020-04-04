Более 200 тысяч россиян оказались под наблюдением из-за коронавируса

Российские врачи продолжают наблюдать за состоянием более 205 тысяч человек из-за коронавируса. Это люди, которые находятся в зоне риска. Например, те, кто недавно прилетел из-за границы. Всего провели уже более 639 тысяч тестов на инфекцию.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 389 235 человек, по состоянию на 03 апреля 2020 под контролем остаются 205 612 человек», — сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты за время пандемии провели более 369 тысяч исследований на коронавирус.

«Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрен 341 обсерватор на 24 172 места, из них развернут 181 обсерватор на 14 668 мест, где размещены 2076 человек», — отмечается в сообщении.

По данным на 3 апреля, в России зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов насчитывается 34. Вылечить и выписать из больниц удалось 281 человека.

Власти страны принимают активные меры для борьбы с распространением инфекции. Весь апрель объявлен нерабочим, введен режим самоизоляции, по всей России закрыты кинотеатры, парки, рестораны и другие учреждения. Работают только магазины, аптеки и зоомагазины.