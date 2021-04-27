Число новых больным ковидом в России стало минимальным с конца сентября

За сутки ковид в России подтвердился еще у 8053 человек. Этот показатель оказался минимальным с конца сентября 2020 года.

За последние 24 часа 8039 пациента выздоровели, скончались 392 человека. Больше всего случаев по-прежнему в Москве (+2098), Санкт-Петербурге (+712) и Подмосковье (+592). В Московской области с начала пандемии сделали 7 151 771 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За весь период пандемии ковидом заболели 4 779 425 человек в 85 регионах. Всего выздоровели 4 402 678 человек, умерли 108 980.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, можно говорить о выходе на плато. Подъем заболеваемости наблюдался осенью и зимой. В течение марта прирост по заболеваемости каждую неделю снижался на 10–13%.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 62 регионах наблюдается стабильная ситуация, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов.

Массовая вакцинация началась в России с января 2021 года. Привиться может любой желающий, это совершенно бесплатно. Сделать прививку можно в районной поликлинике, в мобильных пунктах вакцинации или, возможно, на работе. С собой надо взять паспорт.