Рост заболеваемости COVID-19 заметили в семи регионах РФ

Рост заболеваемости COVID-19 заметен в семи регионах России. Сейчас появилась тенденция, что ситуация с коронавирусом в стране может осложниться.

Об этом заявили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в регионах.

«В регионах ситуация различается. В стадии снижения [заболеваемости] находятся 16 регионов, в стадии стабилизации — 62, в стадии продолжающегося роста находятся семь регионов страны», — отметила она. Ее слова процитировал ТАСС.

Вице-премьер России уточнила, что сейчас в стране развернуто более 109 тысяч больничных коек для пациентов с коронавирусом. Она подчеркнула, что эти показатели в 2,6 раза ниже, чем в пиковый период заболеваемости.

При этом Анна Попова отметила, что за последние недели в стране замедлились темпы снижения заболевания. Она подчеркнула, что говорить об отсутствии опасности развития эпидемического процесса можно только при соблюдении всех требований — ношении масок и соблюдении социальной дистанции.