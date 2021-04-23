Россия вышла на плато по ковиду

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно стабильная и можно говорить о выходе показателей по заболеваемости на определенное плато. Об этом сообщила газета «Известия».

«Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что подъем заболеваемости ковидом, который наблюдался в стране в конце осени и начале зимы прошлого года, завершился в январе. В течение марта прирост по заболеваемости еженедельно снижался на 10-13%.

«Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато», — сказала главный санитарный врач.

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что в семи регионах наблюдается рост заболеваемости ковидом. При этом в 62 регионах ситуация стабильна, а в стадии снижения находятся 16 регионов.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее не исключил третьей волны коронавируса в России. Он отметил, что ни одной стране не удалось этого избежать. Об этом писала «Газета.ru».